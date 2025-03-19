Detaylar Yakında Açıklanacak..

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İmamoğlu ve Ekibi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025'te evinde gözaltına alındı. Bu durum, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı.
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İsrail Gazze’yi Bombaladı: Hamas Suçlanıyor

İsrail savaş uçakları, 18 Mart gecesi Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalayarak Ocak ayında başlayan ateşkesi ihlal etti.

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