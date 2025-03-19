1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yakında Açıklanacak.. SON DAKİKA Bakan Tunç: Kanun Önünde Ayrıcalık Olmaz Meclis’te İmamoğlu Gerginliği Yaşandı Morata’dan Galatasaray ve Fenerbahçe Yorumları Özgür Özel, Dilek İmamoğlu’nu Ziyaret Etti Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Üzgünüm, ancak bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Elazığ’da Boşaltılan Binada İntihar Girişimi Elazığ'da deprem sonrası hasar gören bir binanın çatısına çıkan genç kadın, ekiplerin çabalarıyla indirildi. Olayda sağlık ve güvenlik ekipleri de yer aldı. Haberler Oltu’da Beklenen Kar Yağışı Başladı Oltu ilçesinde sabah yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, fidanların zarar görmesinden endişe ederken, yol trafiği de olumsuz etkilendi. Daha Fazlası! Elazığ’da Boşaltılan Binada İntihar Girişimi 2 dakika ÖNCE Oltu’da Beklenen Kar Yağışı Başladı 2 dakika ÖNCE TİKA’dan Pakistan’da Yetim Çocuklara İftar 2 dakika ÖNCE Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Tepki Çekti 2 dakika ÖNCE