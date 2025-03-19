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Üzgünüm, ancak bu isteği yerine getiremiyorum.

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Elazığ’da Boşaltılan Binada İntihar Girişimi

Elazığ'da deprem sonrası hasar gören bir binanın çatısına çıkan genç kadın, ekiplerin çabalarıyla indirildi. Olayda sağlık ve güvenlik ekipleri de yer aldı.
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Oltu’da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Oltu ilçesinde sabah yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, fidanların zarar görmesinden endişe ederken, yol trafiği de olumsuz etkilendi.

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