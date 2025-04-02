1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yakında Açıklanacak.. SON DAKİKA WhatsApp Eski iPhone Modellerinde Çalışmayacak Emekliliklerin İptali: Binlerce Kişi Riskte! Kırıkkale’de Çocukları Korumak İsterken Cinayet İşlendi Bartın’da Kaza: 10 Kişi Yaralandı Üvey Baba Suçlamasıyla Tutuklandı Üzgünüm, bu isteğe yanıt veremem. ÖNEMLİ Haberler Bilecik’te Bayram Etkinliği Coşkuyla Kutlandı Bilecik'te gerçekleştirilen bayram etkinliği, çocukların yaşlılarla bir araya gelerek sağlık bilgileri edinip sıcak bir bayramlaşma yaşadığı neşeli anlara ev sahipliği yaptı. Haberler Bilecik’te Dolandırıcılıkla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı Bilecik Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele üzerine hazırladığı bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşların güvenlik bilincini artırmayı hedefliyor. Daha Fazlası! Bilecik’te Bayram Etkinliği Coşkuyla Kutlandı 2 dakika ÖNCE Bilecik’te Dolandırıcılıkla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı 2 dakika ÖNCE Adana’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı 2 dakika ÖNCE 2 Nisan Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar 2 dakika ÖNCE