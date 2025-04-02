Haberler

Detaylar Yakında Açıklanacak..

Üzgünüm, bu isteğe yanıt veremem.

ÖNEMLİ

Haberler

Bilecik’te Bayram Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te gerçekleştirilen bayram etkinliği, çocukların yaşlılarla bir araya gelerek sağlık bilgileri edinip sıcak bir bayramlaşma yaşadığı neşeli anlara ev sahipliği yaptı.
Haberler

Bilecik’te Dolandırıcılıkla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele üzerine hazırladığı bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşların güvenlik bilincini artırmayı hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.