Haberler

Detaylar Yakında Geliyor..

Üzgünüm, bu isteğinizi yerine getiremiyorum.

ÖNEMLİ

Haberler

Çalıntı Paspas Bağış Koşuluyla Geri Getirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet paspasını çalan bir şüpheli, işyeri sahibinin hasta bebeği için bağış yapma şartıyla serbest bırakıldı.
Haberler

Ömer Karslı Spor Şube Müdürü Oldu

Eski milli kayakçı Ömer Karslı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevine başladı. Karslı, sporculara en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.