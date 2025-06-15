2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yakında Geliyor.. SON DAKİKA İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı İsrail Oğul Düğününü İptal Etti Lütfen daha fazla bilgi sağlayın ya da belirli bir metin belirtin, böylece isteklerinizi yerine getirebilirim. ÖNEMLİ Haberler Osmaniye’de Kaçak Sigaralar Ele Geçirildi Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara taşıyan bir yolcu otobüsü durduruldu; sürücü gözaltına alınırken, 153 elektronik sigara, 300 puro ve 105 paket sigara bulundu. Haberler Atakum’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza bulundu, bir kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri operasyonu yürüttü. Daha Fazlası! Osmaniye’de Kaçak Sigaralar Ele Geçirildi 4 dakika ÖNCE Atakum’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı 4 dakika ÖNCE Yaz Tatilinde Bağımlılık Riski Artıyor. 4 dakika ÖNCE Şanlıurfa’da Sulama Kanalında Kayıp Şahıslar 4 dakika ÖNCE