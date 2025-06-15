Detaylar Yakında Geliyor..

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Osmaniye’de Kaçak Sigaralar Ele Geçirildi

Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara taşıyan bir yolcu otobüsü durduruldu; sürücü gözaltına alınırken, 153 elektronik sigara, 300 puro ve 105 paket sigara bulundu.
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Atakum’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza bulundu, bir kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri operasyonu yürüttü.

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