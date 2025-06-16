Detaylar Yakında Geliyor..

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Edirne’li Üreticiler Yangınların Riskine Dikkat!

Edirne'de tarla yangınlarının artması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.
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Çanakkale Valiliği, 6 Şüpheliyi Açıkladı

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 11 orman yangınından 6'sı için adli süreç başlatıldığı duyuruldu. Yangınların farklı nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.

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