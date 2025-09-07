Haberler

Detaylar Yakında Paylaşılacak..

Anlayışınız için teşekkür ederim. Lütfen yeni bir metin veya ayrıntılar gönderin, böylece yardımcı olabilirim.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Cihannüma Derneği Programı Düzenlendi

İstanbul Fatih Camisi'nde düzenlenen programda, Cihannüma Derneği tarafından 2025-2026 eğitim yılı ve Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı. Diyanet Başkanı Erbaş, din eğitiminin önemine dikkat çekti.
Haberler

Iğdır’da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı, 3 Yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. İki kişi ağır yaralanırken, bir kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.