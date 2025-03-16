Detaylar Yakında Paylaşılacak

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Çalışma Bakanı Işıkhan Mersin’de Ziyaretlerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin'de Vali Atilla Toros ile buluşarak valilikte kritik toplantılar gerçekleştirdi.
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Rizespor İlk Yarıda Büyük Şanssızlık Yaşadı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı. Samet Akaydin kırmızı kartla oyundan atılırken, Husniddin Alikulov kendi kalesine gol attı ve sakatlandı.

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