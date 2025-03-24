Detaylar Yakında Paylaşılacak

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Bakan Yerlikaya’dan Polislere İftihar Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cizre'deki Nevruz kutlamalarında pamuk şeker satan engelli bireye yardım eden polis memurlarını sosyal medya üzerinden tebrik etti.
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Gazipaşa’da Otomobil Motosikletle Çarpıştı, 2 Yaralı

Gazipaşa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

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