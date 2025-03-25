Detaylar Yakında Paylaşılacak

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Özgür Özel’in Boykot Çağrısına AK Parti Tepkisi

CHP lideri Özgür Özel'in düzenlediği mitingde bazı markalara yapılan boykot çağrısı, iktidar tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve siyasi tartışmaları alevlendirdi.
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Eğitim Sen Başkanı Kimdir?

Eğitim Sen, Türkiye'deki eğitim emekçilerinin temsilcisi olarak önemli bir görev üstlenmektedir. Sendikanın genel başkanının kim olduğu sıkça araştırılan bir konudur.

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