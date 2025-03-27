10 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yakında Paylaşılacak.. SON DAKİKA Otel Yangını: 6 Kişi Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP Liderine Tepki Elazığ’da Araçtan Açılan Ateşle 2 Yaralı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Sert Eleştiri Devlet Bahçeli Sağlık Durumu Hakkında Konuştu Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Vali Eldivan Mehmetçikle Sahurda Buluştu Bayburt Valisi, askerlerle birlikte sahur yaparak onların hasretine ortak oldu ve Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nda görev yapan askerlere başarılar diledi. Haberler OGM İşçi Alımı Kura Çekimi Tarihleri Orman Genel Müdürlüğü, 4.500 geçici işçi alımı için başvuruları tamamladı. Şu an kura çekimi tarihi ve sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Daha Fazlası! Vali Eldivan Mehmetçikle Sahurda Buluştu 3 dakika ÖNCE OGM İşçi Alımı Kura Çekimi Tarihleri 3 dakika ÖNCE İsrafil Sert’ten 39 Yıllık Ramazan Geleneği 3 dakika ÖNCE Karşıyaka, Genç Forvet Ercan Kulaç’la Anlaştı 3 dakika ÖNCE