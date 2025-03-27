Detaylar Yakında Paylaşılacak..

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Vali Eldivan Mehmetçikle Sahurda Buluştu

Bayburt Valisi, askerlerle birlikte sahur yaparak onların hasretine ortak oldu ve Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nda görev yapan askerlere başarılar diledi.
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OGM İşçi Alımı Kura Çekimi Tarihleri

Orman Genel Müdürlüğü, 4.500 geçici işçi alımı için başvuruları tamamladı. Şu an kura çekimi tarihi ve sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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