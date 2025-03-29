Detaylar Yakında Paylaşılacak..

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Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Burdur'daki uyuşturucu operasyonunda beş kişi gözaltına alındı. Operasyonda, önemli miktarda sentetik kannabinoid ve ecstasy hap bulundu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldğı ceza sonrası, eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kimliği merak konusu oldu. Hayatı ve mesleğiyle ilgili bilgiler gündeme geldi.

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