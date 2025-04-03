Detaylar Yakında Paylaşılacak..

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Kars’ta Sıcak Hava Sokakları Renklendirdi

Kars'ta güneşli hava, halkın parklara ve caddelere ilgi göstermesini sağladı. Aileler yürüyüş yaparken çocuklar oyun alanlarında zaman geçiriyor. Hava durumu değişimi bekleniyor.
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Edirne’de Uyuşturucuya Karşı Tiyatro Mücadelesi Başladı

Edirne'de polisler ve aileleri, uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak amacıyla tiyatro oyunu sahneleyerek etkinlik gerçekleştirdi.

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