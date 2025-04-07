Detaylar Yakında Paylaşılacak

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Tırla Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

Çerkezköy'de tır ve motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de medyaya yansıdı.
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Galatasaray, Muslera Yerine Kaleciler Arıyor

Galatasaray, sezon bitiminde Fernando Muslera ile yolları ayırmayı düşünüyor ve Uğurcan Çakır ile Berke Özer’i kaleci adayları olarak değerlendiriyor. Alisson Becker de listede.

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