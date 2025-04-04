Detaylar Yolda..

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Ford, Yakıt Enjektörü Sorunu İçin Araçları Çağırıyor

Ford, 2020-2022 yılları arasında üretilen Escape ve 2021-2023 Bronco Sport modellerinden 33 binini yakıt enjektörü sorunu nedeniyle geri çağırdı. Araçların yangın riski taşıdığı belirtildi.
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Derbi İsyanı: Mert Hakan ve Hakem Tartışması

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, hakeme itiraz etti. Hakem Cihan Aydın, Yandaş'a oyundaki davranışını hatırlatarak yanıt vermekten kaçındı.

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