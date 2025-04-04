54 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yolda.. SON DAKİKA Bolat: ABD’yle Ticaret Kötünün İyisi Volkan Konak’ın Vefatına Dair Yeni Detaylar Süreci Yakından Takip Edeceğiz Antakya’da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Sıfır Noktasında Bayram Turist Rekoru Üzgünüm, buna yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Ford, Yakıt Enjektörü Sorunu İçin Araçları Çağırıyor Ford, 2020-2022 yılları arasında üretilen Escape ve 2021-2023 Bronco Sport modellerinden 33 binini yakıt enjektörü sorunu nedeniyle geri çağırdı. Araçların yangın riski taşıdığı belirtildi. Haberler Derbi İsyanı: Mert Hakan ve Hakem Tartışması Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, hakeme itiraz etti. Hakem Cihan Aydın, Yandaş'a oyundaki davranışını hatırlatarak yanıt vermekten kaçındı. Daha Fazlası! VAR Hakemi Bahis Yaparken Yakalandı! 2 dakika ÖNCE Altın Fiyatları ve Dolar Geriliyor 6 dakika ÖNCE Ford, Yakıt Enjektörü Sorunu İçin Araçları Çağırıyor 6 dakika ÖNCE Derbi İsyanı: Mert Hakan ve Hakem Tartışması 6 dakika ÖNCE