Detaylar Yolda..

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Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Temizlik Ürünleri Üretiyor

Kayseri'deki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 yıldır temizlik ürünleri üreterek yıllık 4 milyon lira ciro yapıyor; öğrenciler de pratik deneyim kazanıyor ve gelir elde ediyor.
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Sağlık Bakanlığı, sağlık okuryazarlığı artırıyor

Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlık okuryazarlığını artırmayı amaçlayan SAHA projesini hayata geçirdi. İlk eğitime 18 kişi katıldı.

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