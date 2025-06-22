Detaylar Yolda..

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Adana’da Çocuğun Cesedi Bulundu

Yüreğir'de, bisikletini almak için sulama kanalına giren 11 yaşındaki Suriye'li Feryat Nasır'ın cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında bulundu.
Haberler

İran, Tüm Seçenekleri Saklı Tutuyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin nükleer tesislere yönelik hava saldırısının ardından BM'yi ve üye ülkeleri uyararak uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

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