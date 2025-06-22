34 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yolda.. SON DAKİKA Avrupa’da Enerji Krizi Tehdidi Var mı? İran Dışişleri Bakanı Türkiye’de Bulundu “ABD İstihbaratında ‘İran’ Çatlağı” Akaryakıta Çifte Zam Yapıldı! İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor Metni değerlendirmeye başlıyorum. Lütfen içerik ile ilgili daha fazla bilgi sağlayın. ÖNEMLİ Haberler Adana’da Çocuğun Cesedi Bulundu Yüreğir'de, bisikletini almak için sulama kanalına giren 11 yaşındaki Suriye'li Feryat Nasır'ın cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında bulundu. Haberler İran, Tüm Seçenekleri Saklı Tutuyor İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin nükleer tesislere yönelik hava saldırısının ardından BM'yi ve üye ülkeleri uyararak uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı. Daha Fazlası! Adana’da Çocuğun Cesedi Bulundu 4 dakika ÖNCE İran, Tüm Seçenekleri Saklı Tutuyor 44 dakika ÖNCE Ayrıntılar Yolda Bekleyin.. 53 dakika ÖNCE İsrail, Kudüs Gücü İzadi’yi Öldürdü 53 dakika ÖNCE