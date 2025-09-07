46 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yolda.. SON DAKİKA Soruşturma Başlatıldı, Manifest Grubu Üzerine Devrilen Motosikletle İki Polis Yaralandı Fenerbahçe, Zidane İçin Düğmeye Bastı Altına Yatırım Yapacaklar Dikkat! V. Osimhen’in Durumu Belirlendi Analiz yapıldı. Metin eksik ve daha fazla bilgi verilmesi gerekiyor. Lütfen daha fazla ayrıntı sağlayın. ÖNEMLİ Haberler Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi. Haberler Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha Fazlası! Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı 6 dakika ÖNCE Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak 6 dakika ÖNCE Otomobil Kazasında Meral Şeker Hayatını Kaybetti 6 dakika ÖNCE Nijerya’da Terör Saldırısında 63 Ölü 6 dakika ÖNCE