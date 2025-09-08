Detaylar Yolda..

Haberler

Bebeği Terk Eden Anne İfadesini Verdi

Konya'da terkedilen bebekle ilgili annesi, haberlerde gördükten sonra polise başvurarak, C.B. adlı kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Soruşturma başlatıldı.
Polis Ekipleri Güvenlik Önlemi Alıyor

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Yeni atanan Gürsel Tekin'in partiye gelişi öncesinde birçok CHP'li, geceyi alanda geçirdi.

