Detaylar Yolda..

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Adana’da Katil Hala Firarda: 3 Yıl Sonra

Adana'da, yemek masasında kardeşinin eşi ve annesini öldüren Abdurrahman A. üç yıldır kayıplara karıştı, soruşturma sürüyor.
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Denizli’de Baba Katili Oğul Tutuklandı

Denizli'de 39 yaşındaki Efrahim Göksu, babası Halil'in hayatına son vererek cinayeti itiraf etti. Olay sonrası tutuklanan oğul, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

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