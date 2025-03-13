Detaylar Yolda..

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Adıyaman’da Kırsal Kalkınma Yatırımları Tanıtıldı

Adıyaman'da düzenlenen kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısında, destekler ve hibe fırsatları ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü, kırsal kalkınmanın önemini vurguladı.
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Sahte İçki Nedeniyle Ölüm Vakaları Artıyor

Sahte içki tüketiminin metanol nedeniyle ciddi sağlık sorunları doğurduğu, göz körlüğü ve böbrek iflası gibi risklerin bulunduğu uzmanlarca bildirilmektedir. Dikkatli olunması önemle vurgulanıyor.

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