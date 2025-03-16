Detaylar Yolda..

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77 Yaşındaki Çiftçi Gençlere Örnek Oluyor

77 yaşındaki Kamil Çınar, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde azmiyle gençlere ilham veriyor; 15 dönümlük arazisinde geleneksel tarım yaparak sarımsak ve siyez yetiştiriyor.
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Tandır Ekmek İçin Kilometrelerce Yol Kat Ediyorlar

Elazığ'daki kadın girişimcinin işlettiği tandır fırını, doğal ekmekleriyle büyük ilgi görüyor. Müşteriler, lezzet için uzak mesafeleri kat edip uzun kuyruklar oluşturuyor.

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