1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yolda.. SON DAKİKA MHP’den Öcalan ve Ateşkes Açıklaması Gönül Dağı İçin Yeni Sezon Müjdesi Kesme Altın Satışı Artık Yasaklandı! Sigarada Verdiği Düzenleme: ÖTV ve Maktu Ayarı G7 Zirvesindeki Taslaktan Filistin Çıkarıldı! Üzgünüm, ama bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler 77 Yaşındaki Çiftçi Gençlere Örnek Oluyor 77 yaşındaki Kamil Çınar, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde azmiyle gençlere ilham veriyor; 15 dönümlük arazisinde geleneksel tarım yaparak sarımsak ve siyez yetiştiriyor. Haberler Tandır Ekmek İçin Kilometrelerce Yol Kat Ediyorlar Elazığ'daki kadın girişimcinin işlettiği tandır fırını, doğal ekmekleriyle büyük ilgi görüyor. Müşteriler, lezzet için uzak mesafeleri kat edip uzun kuyruklar oluşturuyor. Daha Fazlası! Usta Oyuncu Gülümser Gülhan Vefat Etti 45 saniye ÖNCE MHP’den Öcalan İle İlgili Açıklama 7 dakika ÖNCE Trump’ın Sınır Dışı Planı Yargı Engelinde 7 dakika ÖNCE 77 Yaşındaki Çiftçi Gençlere Örnek Oluyor 7 dakika ÖNCE