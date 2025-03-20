1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yolda.. SON DAKİKA Ahmet Yüce’den Çalışanlara Büyük İkramiye Elde Edilen Paralar, Şüphelilerin Evlerinden Çıktı İstanbul ve Ankara’da İmamoğlu Protestoları Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti Traktör Kazasında Babasının Kaderini Paylaştı Üzgünüm, ancak talebinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Gazipaşa’da Sobadan Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yangın, eski muhtarın evindeki sobadan çıktı. Maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, soba kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Haberler Ekrem İmamoğlu Gözaltında, Şirketine El Konuldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait inşaat şirketinin MASAK raporunda, 3 yıl içinde toplam 117 taşınmaz satın aldığı tespit edildi. Mahkeme, bu mülkler üzerinde el koyma kararı aldı. Daha Fazlası! Gazipaşa’da Sobadan Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu 3 saniye ÖNCE Ekrem İmamoğlu Gözaltında, Şirketine El Konuldu 9 saniye ÖNCE Lucas Torreira Özel Hayatıyla Gündemde 12 saniye ÖNCE İnci Taneleri Son Bölüm İzleme Linki 17 saniye ÖNCE