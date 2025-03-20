Detaylar Yolda..

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Gazipaşa’da Sobadan Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yangın, eski muhtarın evindeki sobadan çıktı. Maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, soba kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
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Ekrem İmamoğlu Gözaltında, Şirketine El Konuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait inşaat şirketinin MASAK raporunda, 3 yıl içinde toplam 117 taşınmaz satın aldığı tespit edildi. Mahkeme, bu mülkler üzerinde el koyma kararı aldı.

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