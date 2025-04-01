55 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yolda.. SON DAKİKA Grok’un Doğruluk Kontrolü Potansiyeli Tartışılıyor Fenerbahçe, Taha Altıkardeş’i Transfer Etmek İstiyor Trump’ın İlk Yurtdışı Ziyareti Suudi Arabistan Volkan Konak’ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı “Gazze’yi İşgal Etmeden Durmayacağız” Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Kağıthane’de Kaza: Sürücü Tutuklandı Kağıthane'de kontrolden çıkan bir otomobil, önce bir araca çarptı, ardından kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki kadının ölümüne yol açtı. Sürücü gözaltına alındı. Haberler Kadınlar, Kutludüğün Ekmeğini Sürdürüyor Mamak'taki kadın girişimciler, 600 yıllık Kutludüğün ekmeğini üreterek hem kültürel değerleri koruyor hem de istihdam yaratıyor. Ekşi maya ile yapılan ekmek, 60 liradan satışa sunuluyor. Daha Fazlası! Grok’un Doğruluk Kontrolü Potansiyeli Tartışılıyor 42 saniye ÖNCE Fenerbahçe, Taha Altıkardeş’i Transfer Etmek İstiyor 54 saniye ÖNCE Chery Türkiye’de Başarıyla Yükseliyor 1 dakika ÖNCE Ev Sahibinin Kiracıya Sinsi Planı! 1 dakika ÖNCE