Detaylar Yolda..

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Kağıthane’de Kaza: Sürücü Tutuklandı

Kağıthane'de kontrolden çıkan bir otomobil, önce bir araca çarptı, ardından kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki kadının ölümüne yol açtı. Sürücü gözaltına alındı.
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Kadınlar, Kutludüğün Ekmeğini Sürdürüyor

Mamak'taki kadın girişimciler, 600 yıllık Kutludüğün ekmeğini üreterek hem kültürel değerleri koruyor hem de istihdam yaratıyor. Ekşi maya ile yapılan ekmek, 60 liradan satışa sunuluyor.

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