Detaylar Yolda Bekleyin..

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Bilecik Valisi Okuyucuları Ödüllendirdi

Bilecik'te Kütüphane Haftası kapsamında, en fazla kitap okuyan 5 kişi ödüllendirildi. Etkinlik, kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve kütüphanelerin önemini vurgulamayı hedefliyor.
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Afyonkarahisar’da Kar Yağışı Sorunlar Yaratıyor

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde yoğun kar yağışı, trafikte kazalara ve araçların yolda kalmasına neden oldu. Polis ekipleri, sürücülere yardımcı olarak yolların açık kalmasını sağladı.

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