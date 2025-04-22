Detaylar Yolda Geliyor

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Düzce’de Araç Kazasında 7 Yaralı

Kaynaşlı'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye sevk edildi.
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THY, Trabzon Ve Rize Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları, Trabzon ve Rize'de kötü hava koşulları nedeniyle 22-23 Nisan tarihli seferlerini iptal etti ve yolculara seyahat planlarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.

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