1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylar Yolda Geliyor SON DAKİKA Fenerbahçe’de Mourinho’nun Yerini Biri Alacak Zam Oranı Beklenenden Daha Yüksek Olacak Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye Dönüş İhtimali! İlker Yağcıoğlu’ndan Mourinho Eleştirisi TEM Otoyolu’nda Trafik Kazası Oldu Bekliyorum. Lütfen metni paylaş. ÖNEMLİ Haberler Düzce’de Araç Kazasında 7 Yaralı Kaynaşlı'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye sevk edildi. Haberler THY, Trabzon Ve Rize Seferlerini İptal Etti Türk Hava Yolları, Trabzon ve Rize'de kötü hava koşulları nedeniyle 22-23 Nisan tarihli seferlerini iptal etti ve yolculara seyahat planlarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlattı. Daha Fazlası! Düzce’de Araç Kazasında 7 Yaralı 15 dakika ÖNCE THY, Trabzon Ve Rize Seferlerini İptal Etti 15 dakika ÖNCE Trabzon’da Feromon Tuzakları Asılacak 15 dakika ÖNCE İki Köpek Balığı Datça’da Görüntülendi 15 dakika ÖNCE