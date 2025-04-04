51 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Detaylı Bilgiler Geliyor.. SON DAKİKA Bolat: ABD’yle Ticaret Kötünün İyisi Volkan Konak’ın Vefatına Dair Yeni Detaylar Süreci Yakından Takip Edeceğiz Antakya’da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Sıfır Noktasında Bayram Turist Rekoru Analiz yapıldı. Ancak metin içeriği bulunmadığı için yeniden yazım yapılamaz. Lütfen yeniden yazılacak bir metin sağlayın. ÖNEMLİ Haberler Aliyev Enerji Güvenliği ve Gaz Koridorunu Yorumladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki toplantıda Avrupa'ya doğal gaz tedarikinin artışını ve enerji güvenliğinin gerekliliğini ön plana çıkardı. Haberler Cayrokopterle Havadan Trafik Denetimi Yapıldı Aydın'da jandarma, Germencik gişelerinde havadan yaptıkları trafik denetimlerinde 403 aracı kontrol etti ve toplamda 15 bin 525 TL ceza kesildi. Denetimler sürecek. Daha Fazlası! Aliyev Enerji Güvenliği ve Gaz Koridorunu Yorumladı 4 dakika ÖNCE Cayrokopterle Havadan Trafik Denetimi Yapıldı 4 dakika ÖNCE Çam Fıstığı Hasadı Zor Şartlarda Devam Ediyor 4 dakika ÖNCE Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı 4 dakika ÖNCE