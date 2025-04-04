Detaylı Bilgiler Geliyor..

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Aliyev Enerji Güvenliği ve Gaz Koridorunu Yorumladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki toplantıda Avrupa'ya doğal gaz tedarikinin artışını ve enerji güvenliğinin gerekliliğini ön plana çıkardı.
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Cayrokopterle Havadan Trafik Denetimi Yapıldı

Aydın'da jandarma, Germencik gişelerinde havadan yaptıkları trafik denetimlerinde 403 aracı kontrol etti ve toplamda 15 bin 525 TL ceza kesildi. Denetimler sürecek.

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