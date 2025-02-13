Deutsche Bank: Fed Faiz İndirimi Beklenmiyor

DEUTSCHE BANK’IN FAİZ İNDİRİMİNİ BEKLENTİLERİ

Deutsche Bank ekonomistleri, baz senaryolarında Mart ayındaki Fed nokta grafiğinin, bu yıl için faiz indirimi konusundaki eğiliminin azalmasını öngörüyorlar. Ayrıca Haziran’daki nokta grafiğinin mevcut yüzde 4,25’ten yüzde 4,5 hedefine kadar duyurulmuş indirimleri ortadan kaldıracağını belirtiyorlar.

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALLERİ VE EKONOMİK RİSKLER

Ekonomistler, faiz artışının tamamen dışlanmadığını, ancak “çıtanın muhtemelen yüksek olacağını” vurguluyorlar. Faiz artırımı için iki temel şart olduğunu ifade ediyorlar: İlk olarak, “işgücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin ortadan kalkması”, ikinci olarak ise “çekirdek PCE enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3’e doğru ya da üzerinde hızlanması” gerektiğini belirtiyorlar. Çekirdek PCE, Aralık ayına kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 2,8 oranında bir artış göstermişti.

PANTHEON’DAN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Pantheon’dan Sam Tombs, çekirdek enflasyondaki geçen ay görülen artışın “ilk bakışta göründüğünden daha az endişe verici” olduğunu belirtiyor ve Fed’in bu yaz bir kesintiye gidebileceğini ifade ediyor. Mevsimsel faktörlerin aylık verileri tahmin etmeyi zorlaştırdığına dikkat çeken Tombs, Şubat ayı verilerinin arka plandaki eğilimin nasıl geliştiği konusunda daha iyi bir fikir verebileceğini savunuyor.

PCE GÖSTERGELERİ VE POLİTİKA BEKLENTİLERİ

Tombs, bu ayın sonunda açıklanacak olan PCE göstergesinin Aralık ayındaki yüzde 2,8’den Ocak ayında yüzde 2,7’ye gerilemesini bekliyor. “Beklediğimiz gibi trend önümüzdeki aylarda yavaşlamaya devam ederse, FOMC’nin Haziran ayında politikayı tekrar gevşeteceğini düşünüyoruz” diye ekliyor.