“Deutsche Bank, Türkiye Enflasyon Beklentisini Artırdı”

YABANCI KURUMLARDAN FAİZ İNDİRİMİ GÖRÜŞLERİ

Son enflasyon verileri sonrası yabancı piyasa analistleri 2024’te Türkiye’de faiz indirimi için yeterli alan olmadığını düşünüyor. Bu konudaki son değerlendirme Deutsche Bank’tan geldi. Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska’nın hazırladığı 4 Kasım tarihli raporda, enflasyon beklentisinin yükseldiği belirtildi. Raporda, para politikasında gevşemenin 2025 Ocak ayında başlayacağı öngörüsü sürdürülüyor. Ekim verilerinin enflasyonda beklenmedik bir artışa işaret ettiği vurgulanıyor, buna rağmen dezenflasyon sürecinin devam edeceği ifade ediliyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE REVİZYON

Banka, enflasyondaki yukarı yönlü sürprize özellikle ılımlı hizmetler enflasyonunun etkilerine dikkat çekti. Ayrıca gıda enflasyonundaki artış trendinin analizlerde ön planda olduğu kaydedildi. Deutsche Bank, 2024 ve 2025 yıllarına yönelik enflasyon beklentilerini yukarı yönde revize etti. Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44’ten yüzde 45’e, 2025 beklentisi ise yüzde 25’ten yüzde 25,4 seviyesine çıkarıldı.

MERKEZ BANKASI’NIN RAPORU VE FAİZ İNDİRİM İHTİMALLERİ

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 8 Kasım’da açıklayacağı yıl sonu enflasyon raporunda 2024 tahminini yüzde 44-45 aralığına revize edeceğini öngörüyor. 2025 tahmininin ise Orta Vadeli Program ile aynı şekilde yüzde 17,5 oranında duyurulacağını tahmin ediyor. Enflasyonla ilgili son analizlerinden sonra banka, son iki ayda gelen verilerin 2024’ün geri kalan kısmında faiz indirim olasılığını azalttığını vurguladı. Deutsche Bank, daha önceki tahminlerinin Ocak ayında temkinli bir şekilde kademeli parasal gevşemenin başlayacağı yönündeki ümitlerini desteklediğini belirtiyor.