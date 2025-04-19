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Dev Dalgalar Nedeniyle 5 Kişi Kaybetti

AVUSTRALYA’YA VURAN DEV DALGALARIN SONUCU

Avustralya’nın kıyılarına vuran dev dalgalar nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin kaybolduğu bildiriliyor. Ülkenin doğu kıyılarında meydana gelen bu olaylar, büyük bir alarm yaratırken, yetkililer de kayıplar üzerine açıklamalarda bulundu. Bugün, Yeni Güney Galler eyaletinin güneyinde bir erkeğin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dün, Victoria eyaletine bağlı San Remo bölgesinde bir grup insanın deniz tarafından sürüklendiği tespit edildi. Olay sonucunda bir kadın boğularak yaşamını yitirirken, bir erkek kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Victoria Başbakanı Jacinta Allan, yaşanan olayları “Paskalya haftası için korkunç bir başlangıç” olarak değerlendirdi.

METEOROLOJİ UYARIYOR

Yerel meteoroloji uzmanları, dalgaların geldiği doğu eyaletlerinde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu tür olayların tehlikeleri artırabileceği ifade ediliyor.

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