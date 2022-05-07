Dev derbi heyecan yarattı

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan sarı-lacivertliler, üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor’un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.

Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

REKABETTE 355. RANDEVU

İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe’nin 491 golüne, Beşiktaş 450 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 131 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’de Beşiktaş’ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 150’şer gol attı.