Dev derbide Emenike sürprizi

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Fenerbahçe-Galatasaray maçında Kadıköy’de olacağını söyledi.

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Emenike’den sürpriz bir paylaşım geldi. Nijeryalı futbolcu sosyal medyadan çektiği bir videoda Fenerbahçe-Galatasaray maçı için İstanbul’a geleceğinin duyurusunu yaptı.

Bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar tarafından birçok beğeni ve yorum gelirken, 31 yaşındaki futbolcunun videodaki heyecanlı tavırları dikkat çekti.

Son olarak Olympiakos forması giyen Emenike, şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

Fenerbahçe’nin son şampiyonluğunu elde ettiği ve takımın başında yine Ersun Yanal’ın bulunduğu 2013-2014 sezonunda Nijeryalı golcü sezonu 13 golle tamamlamıştı.

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