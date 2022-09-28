Dev derbinin hakemi belli oldu

Pazar günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem Volkan Bayarslan olarak açıklandı.

Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Kayserispor – Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü – Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor – Galatasaray: Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Sivasspor – Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Alanyaspor – Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor – Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş – Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

20.00 Fatih Karagümrük – İstanbulspor: Ali Şansalan

DERBİ NE ZAMAN?

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’da başlayacak.

MAÇA FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR ALINMAYACAK

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sarı-laciverti taraftarlar yer almayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Sezon başında TFF’den yapılan açıklamada, deplasman yasağının kaldırıldığı belirtilmesine rağmen 3 büyükler arasındaki maçlar için;

“Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir” denilmişti.

Yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe deplasmanına da Beşiktaş taraftarının alınmaması bekleniyor.

Vadofone Park’ta saat 20.00’de oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Kulübü’nden karşılaşmanın biletleri hakkında yapılan açıklamada, “Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır” denildi.