Dev derbinin hakemi belli oldu

Beşiktaş’ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın VAR hakemi Mete Kalkavan olarak açıklandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında bugün Galatasaray’ı konuk edecek.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2’şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.

Beşiktaş – Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.