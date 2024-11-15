“Dev Kulüplere Meydan Okuyan Galatasaray”

SÜPER LİG’DE YENİLGİSİZ LİDER

Süper Ligi’nin yenilgisiz lideri Galatasaray, gösterdiği performansla Avrupa’da da zirveye yaklaşmayı başarıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 10 büyük lig baz alındığında mağlup olmayan 5 takımdan biri haline geliyor.

Avrupa’da en iyi sezon başlangıcını 11’de 11 ile Portekiz temsilcisi Sporting gerçekleştirdi. Cim Bom, şu ana kadar 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak en fazla puan toplayan ikinci takım oldu. Fransa’da PSG, 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Almanya’da ise Bayern Münih, 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle dikkat çekiyor.