Dev Market Zincirinde Kredi Kartı Zorunlu!

FILE MARKET’İN YENİ ÖDEME YÖNTEMİNE TEPKİLER

File market, geçtiğimiz aylarda yapılan bir karar doğrultusunda BİM’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldi. Bu süreçte birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini kaldıran ve plastik poşet sunumunu sona erdirerek tepkilere yol açan market zinciri, aldığı yeni ‘ödeme yöntemi’ kararıyla bir kez daha gündeme geldi.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN TEPKİLER GELİYOR

Sözcü’de yayımlanan habere göre, mobil uygulamasıyla her gün binlerce online sipariş alan File market, ‘banka kartı’ ile ödeme yöntemini tamamen askıya aldı. Kartla alışveriş yapmak isteyen müşterilere ekranda “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısı gösteriliyor. Alınan bu karar, kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.