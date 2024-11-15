“Dev Mercan Bulundu”

DÜNYADA YENİ BİR KEŞİF

National Geographic ekibinin Pasifik’in uzak köşelerindeki mercanları incelemek amacıyla yaptığı bir keşif esnasında, dünyaya en büyük mercan olarak bilinen bir yapıyı keşfetti. Bu keşfi, ekibin kameramanı gerçekleştirdi.

MANU SAN FELİX’İN AÇIKLAMASI

National Geographic ekibinden Manu San Felix, “Haritada gemi enkazı olduğu belirtilen bir yerde dalış yaptım ve sonra bir şey gördüm. Çok duygusaldı. Yüzlerce yıldır aynı yerde kalmış ve varlığını sürdürmüş bir şeye karşı büyük bir saygı duydum” diyerek yaşadığı duygusal anları paylaştı.

DEV MERCANIN ÖZELLİKLERİ

Keşfedilen mercanın boyutları 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5.5 metre yüksekliğinde olduğu kaydedildi. Ayrıca dev mercanın, 300 yıldan daha eski olabileceği düşünülüyor.