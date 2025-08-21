Dev Yayın Balığı Göl’de Yakalandı

DEVRİM GİBİ YANGIN BALIK AVCILIĞI

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde bulunan Demirköprü Baraj Gölü’nde 114 kilogram ağırlığında ve uzunluğu 2.15 metre olan dev bir yayın balığı yakalandı. Av sezonu yasaklarının bitiminden yaklaşık bir buçuk ay sonra yakalanan bu dev örnek, balıkçıları ve çevre halkını şaşırttı.

YAKALAMA SÜRECİ VE İLK TEPKİLER

Köprübaşı’nın Çarıklar Mahallesi’nde yaşayan ve balıkçılıkla uğraşan Onur Doğan, dev yayın balığının ağlarına takılma hikayesini paylaştı. Doğan, “3 tane balıkçı teknemiz var. Tek gelir kaynağımız Demirköprü Barajı’ndan tuttuğumuz balıklar. Ayrıca Demirci-Salihli kara yolunda tuttuğumuz balıkları sattığımız bir satış yeri var. Orayı da çalıştırıyorum. Kilogramı 180 liradan satıyoruz. Bu balığı tabii ki de tek başıma çıkaramadım. Bizim sepet dediğimiz ve birçok kişinin pinter dediği av malzemesi ile tuttuk. İlk gördüğümde kütük sandım, sonra elimle ellediğimde yayın olduğunu anladım. Aşırı bir zorluk çekmedik. Çünkü o kadar büyüktü ki hayvan sepetin içinde hareket edemiyordu” dedi. Bu ifadeler, balık avcılığının zor ama heyecanlı bir süreç olduğunu da gözler önüne seriyor.