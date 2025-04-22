DEVA Partisi Üçüncü Yolu Sunuyor

DEVA PARTİSİ’NİN ÜÇÜNCÜ YOL VURGUSU

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, “Bu ülke ne iktidarın ne de ana muhalefetin dar kalıplarına mahkum değil” ifadesini kullanarak, partinin Türkiye’nin geleceğinde etkin bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Karal, İstanbul’da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda “Biz DEVA Partisi olarak, üçüncü yolu ortaya koymuş durumdayız” dedi.

PARTİ HAREKETİNE ODAKLANMA

Karal, mevcut dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda sıkıntılı olduğunu ve siyasi tablonun ‘tıkanmışlık hali’ olduğunu belirtti. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inancın azaldığını ifade eden Karal, şunları söyleyerek duruşlarını açıkladı: “Adaletin, özgürlüğün ve insani refahın zedelendiği bu ortamda, birilerinin geçmişin hatalarını rövanşist yaklaşımlarla yeniden üretmesi, sadece zaman kaybettiriyor.

BAŞKALARINA BAĞIMLILIK YOK

Karal, DEVA Partisi’nin diğer siyasi partilerle olan ilişkisini net bir şekilde dile getirerek, “Bizim iktidar yürüyüşümüz başkalarının gölgesinde değil, kendi ayaklarımızın üstünde şekillenecektir” değerlendirmesini yaptı. Bu bağlamda, her partinin kendi ideolojisi ve programıyla bağımsız bir varlık göstermesi gerektiğini vurguladı.