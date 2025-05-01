Deva Partisi Ve TRT Üzerine Açıklama

TRT’NİN ADİL YAYINCILIK POLİTİKASI VE DEVA PARTİSİ’NE DAVET

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “TRT milletin varlığıdır. TRT yıllarca, kurulduğundan sonra, yıllarca olduğu gibi, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır. Çünkü devletin kanalıdır. Milletin kanalıdır. Sayın Erdoğan’ın şahsi kanalı ya da yandaşlarının kanalı değildir. TRT’ye pay ödüyorsak, TRT de beni bir kere bile yayına davet etmediyse doğru düzgün haberlerimizi yayınlamıyorsa benim hakkım var ve ben bu hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

HABERLERİMİZİN YAYINLANMAMASI

Babacan, TELE1 canlı yayınında gündeme dair yaptığı değerlendirmelerde TRT’nin kuruluş yıldönümü hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi. “TRT milletin varlığıdır. TRT yıllarca, kurulduğundan sonra, yıllarca olduğu gibi, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır. Çünkü devletin kanalıdır. Milletin kanalıdır.” dedi. TRT ve benzeri kuruluşların adil bir yayıncılık ilkesine uyması gerektiğini vurguladı. Bunun bir kul hakkı olduğunu belirtti.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanı olarak, “Eğer Genel Merkezimizde büyük binamızda beş yıldır elektrik parası ödüyorsak ve buradan da TRT’ye pay ödüyorsak, TRT de beni bir kere bile yayına davet etmediyse, doğru düzgün haberlerimizi yayınlamıyorsa benim hakkım var ve ben bu hakkımı helal etmiyorum. Hadi bakalım uğraşsınlar. Nasıl çözeceklerini düşünsünler.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, DEVA Partisi’ne oy verenlerin de benzer duyguları paylaştığını ifade ederek, Sayın Erdoğan’ın bu durumda ne yapacağını sorguladı.