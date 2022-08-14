Yozgat’ta halka seslenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye büyük bir değişimin tam eşiğinde. Hukuk ve adalet krizini, ekonomi krizini de, göç krizini de biz çözeceğiz. Gübrenin yarısını biz karşılayacağız. Çiftçimizin kullandığı mazottan ÖTV almayacağız. Biz bağı, bahçeyi, tarlayı göreceğiz. Sağlık sorunlarını da biz çözeceğiz. Aile hekimliklerinden başlayarak donanımlı bir sistem kuracağız. İhtiyaç sahibi olan herkes devlet yardımlarından faydalanacak” ifadelerini kullandı.

Babacan’ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Kapı kapı dolaşacağız. Devlet yardımları bir lütuf değil, haktır. Yaşlı bakım sigortasını hayata geçireceğiz. Hiçbir aileyi açlığa terk etmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin, Türkiye’de hiçbir şey eskisi olmayacak. Yarınları birlikte kuracağız. Seçimden sonra istikrarı güçlendireceğiz. Bunlar kutuplaştırarak ülkeyi yönetmeye alıştılar. Bizim hayalimizde herkesin kendisini eşit hissettiği bir ülke var. Bu ülkenin kahir çoğunluğunun mayasında barış, sevgi, kardeşlik var. Türkiye’de hiç kimsenin inancı nedeniyle ötekileştirilmesine izin vermeyeceğiz. Herkes bu ülkenin onurlu birinci vatandaşı olacak. Herkes özgürce konuşacak.

“GÜZEL HEDEFE GİDEN YOLDAN SAPTILAR”

Konuşmasında hükümete de eleştirilerde bulunan DEVA Lideri Babacan, “Bir zamanlar Türkiye’nin 2023 hedefleri vardı. Şunun şurasında 2023’e 4 ay kaldı. 2023 hedeflerimize ne oldu Beştepe? Kişi başı gelir 25 bin dolara yükselecekti. Olmadı. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine sokacaktı. Ne oldu? Olmadı. İhracatımız 500 milyar dolara çıkacaktı. Olmadı. Bu güzel hedeflere giden yoldan saptılar. Bunlar ülkeyi, koskoca Türkiye’yi çıkmaz sokaklara soktular” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYONU 2 YILDA TEK HANEYE İNDİRİRİZ”

Enflasyonla mücadelede güvenin şart olduğunu kaydeden Babacan, en geç 2 yıl içinde enflasyonu tek haneye indireceklerini iddia etti.

Babacan devamla şunları söyledi:

“Enflasyon güven olmadan düşmez. Önce güveni sağlayacaksınız. Bu enflasyon, akıl dışı işler yaparsanız patlar. Bir kişi herkesten doğru bildiğini sanıyor. Türkiye böyle bir yönetime layık değil. Bu inat en temel ihtiyaçlarımızı alamamamıza neden oldu. Şu anda yaşadığımız krizi en geç 6 ayda çözeriz. En geç 2 yılda da enflasyonu tek haneye indiririz”.