Devam Eden Üç Yangın Kaldı!

YANGINLA MÜCADELE SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yangınlarla mücadele kararlılıkla sürüyor. Ekipler, yangınları söndürmek için büyük çaba harcıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyada son durumu paylaşarak, yangın bölgesindeki güncel bilgileri aktardı.

YANGINLARLA İLGİLİ GÜNCEL BİLGİLER

Bakan Yumaklı’nın açıklamasında, yangınların gidişatı ile ilgili şu bilgiler yer aldı: Aydın Buharkent’te başlayan yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ayrıca, Aydın-Efeler’deki yangının enerjisi de düşürüldü. Çanakkale Ayvacık’taki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yumaklı, “Karabük – Eflani ve Kastamonu – Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.” sözleriyle, diğer yangınlar üzerindeki çalışmalara dikkat çekti.

DENİZLİ BULDAN’DA SÜREKLİ MÜDAHALE

Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi’nde 29 Ağustos’ta başlayan, Denizli’nin Buldan ilçesine kadar ulaşan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının 4. gününde ekipler, alevleri kontrol altına almaya gayret ediyor. Gece boyunca yangınla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla birlikte bir uçak ve 13 helikopterle destek verilmeye başlandı. Yangın bölgesinde 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel görev alıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

BARTIN’DA ŞU ANKİ DURUM

Bartın’daki yangın, Ulus ilçesi Aşağıçençi köyünde orman kenarındaki bir arılıktan başladı. Öğle saatlerinde D.Ö. isimli bir vatandaş, tütsü yaparken alevleri fark etti ve hortumla söndürmeye çalıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü ve kamelyadaki piknik tüpü patladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, 6 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları da sona erdi ve yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

ÇANAKKALE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahalelerle alevler tamamen kontrol altına alındı.

AYDIN EFELER’DE YANGIN KONTROL ALTINDA

Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Pınardere Mahallesi’ndeki yangının kontrol altına alınması için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışmalara katıldı. Gelen son bilgiye göre, yangının enerjisi de düşürüldü.