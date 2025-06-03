Devasa Toz Bulutu, ABD’ye İlerliyor

TOZ BULUTU KARAYİPLER’DE ETKİ GÖSTERİYOR

Sahra Çölü’nden hareket eden devasa toz bulutu, pazartesi günü Karayipler’in büyük bir bölümünde kendini hissettirmeye başladı. Bu durumun, 2023 yılı içerisinde görülen en büyük toz bulutu olduğu ifade ediliyor. Toz bulutunun Jamaika’dan başlayarak, Karayipler’in doğusundaki Barbados’un ötesine uzanan yaklaşık 3.200 kilometrelik bir alanı kapladığı bildiriliyor. Aynı zamanda bu bulut, Karayipler’in kuzeyindeki Turks ve Caicos Adaları’ndan güneydeki Trinidad ve Tobago’ya kadar yaklaşık 1.200 kilometrelik bir alanda etkili oluyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Haberde, “Havadaki yoğun toz, Karayipler’de insanlarda hapşırık, öksürük ve göz sulanması gibi rahatsızlıklara yol açtı. Ayrıca yerel hava tahmini uzmanları, alerji ve astım gibi rahatsızlıkları olanların kapalı alanlarda kalmasını, dışarıda bulunacaksa maske takmasını uyarısında bulundu” deniyor. Karayipler’deki bu durum, sağlık açısından bazı riskler taşıyor ve halkın önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

ABD’YE İLERLEYİŞİ

Toz bulutunun bu haftanın sonuna doğru ABD’ye doğru ilerlemesi ve Florida, Louisiana, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde etkili olması öngörülüyor. Ancak toz bulutlarının genellikle Karayipler’in doğusunda çoğu zaman etkisini kaybettiği biliniyor. Bu gelişmeler, bölgedeki hava koşullarını ve sağlık uyarılarını etkilemeye devam ediyor.