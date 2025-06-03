Devasa Toz Bulutu ABD’ye İlerliyor

SİVİL HAVA DURUMUNU ETKİLEYEN BÜYÜK TOZ BULUTU

Sahra Çölü’nden hareket eden ve pazartesi günü Karayipler’in geniş bir bölümünde hissedilen devasa toz bulutu, ABD yönüne doğru ilerliyor. Bu, yıl içerisinde görülen en büyük toz bulutlarından biri olarak kaydediliyor.

TOZ BULUTUNUN KAPSAMLI ETKİ ALANI

Bu toz bulutunun Jamaika’dan başlayıp, Karayipler’in doğusundaki Barbados’un ötesine kadar uzandığı, yaklaşık 3.200 kilometre genişlikte bir alanı kapladığı bildiriliyor. Ayrıca, Karayipler’in kuzeyindeki Turks ve Caicos Adaları’ndan güneydeki Trinidad ve Tobago’ya kadar 1.200 kilometrelik bir bölgeyi etkisi altına aldığı ifade ediliyor. Haberde, “Havadaki yoğun toz, Karayipler’de insanlarda hapşırık, öksürük ve göz sulanması gibi rahatsızlıklara yol açtı. Ayrıca yerel hava tahmini uzmanları, alerji ve astım gibi rahatsızlıkları olanların kapalı alanlarda kalmasını, dışarıdaysa maske takmasını uyarısında bulundu” deniyor.

ABD’YE DOĞRU İLERLEMESİ BEKLENİYOR

Toz bulutunun bu haftanın sonuna doğru ABD’ye vararak Florida, Louisiana, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde etkili olacağı öngörülüyor. Ancak, toz bulutlarının genellikle Karayipler’in doğusunda etkisini kaybettiği belirtiliyor.