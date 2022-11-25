Deve gribi paniği! Dünya Kupası’nda yayılabilir

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, 'deve gribi' ile ilgili açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, 2022 FİFA Dünya Kupası’nda yayılabilecek ‘deve gribi’ ile ilgili uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Covid-19’un daha ölümcül bir akrabası olan “deve gribi” (MERS) virüsünün yayılabileceğinden endişelendiklerini açıkladı. Dünya hala Covid-19 hastalığı ile mücadele ederken, araştırmacılar yüzde 35 ölüm oranına sahip deve gribi virüsünün, taraftarlar aracılığıyla Orta Doğu’dan diğer ülkelere yayılarak yeni bir pandeminin meydana gelebileceği konusunda uyardı.

FIFA 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’da son 10 yılda onlarca insan Orta Doğu Solunum Sendromu’na (MERS) yakalandı. MERS, enfekte ettiği her 100 kişiden 35’ini öldürüyor.

Bilim insanları, MERS’i teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel ‘enfeksiyon riskinden’ biri olarak listeledi. Covid-19 ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi.

New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası’nın ‘kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu’ vurguladı.

DİĞER ÜLKELERE YAYILABİLİR

DSÖ’den bir epidemiyolog olan Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar’a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte, İngiltere’den yaklaşık 5 bin taraftarının Katar’a gittiğini bildirildi. 2022 Dünya Kupası’nın final maçlarına kadar 1,2 milyon İngiliz taraftarın Katar’a gitmesi bekleniyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR

İngiltere, en son Ağustos 2018’de Orta Doğu’dan gelen bir turistte olmak üzere yalnızca beş MERS vakası kaydetti. Araştırmacılar bu hastalığın insandan insana bulaşmasının mümkün olduğu belirtiliyor.