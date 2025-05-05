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Develi’de Ayı, Arı Kovanlarını Parçaladı

YAYLADAKİ AYI SALDIRISI

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir ayı, yaylaya inerek bir üreticinin neredeyse 20 arı kovanını parçaladı. Olay anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi’nde bal üretimi yapan Sümeyye Ardıçoğlu, babası Kemal Ardıçoğlu ile birlikte arı kovanlarını kontrol etmek üzere yaylaya gitti. Ardıçoğlu, 30 arı kovanından yaklaşık 20’sinin ayı tarafından tahrip edildiğini fark etti. Olayın ardından akşam saatlerinde mahalleye dönenler, ayının kaçtığı anları cep telefonları ile görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, ayının araçlardan kaçtığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

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