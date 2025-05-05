Develi’de Ayılar Arı Kovanlarına Zarar Verdi

AYILARIN ZARAR VERDİĞİ KOVANLAR

Kayseri’nin Develi ilçesinde ayılar arı kovanlarına ciddi zararlar verdi. Alınan bilgilere göre, Şıhlı Mahallesi Avşarköy yaylasındaki ormanlık alana arılarını kontrol etmek amacıyla giden Sümeyye Ardıçoğlu, kovanlarının oldukça zarar gördüğünü fark etti.

İNCELEME SONUCUNDA GÖRÜLEN ZARAR

Kovanlarının bulunduğu bölgede inceleme yapan Ardıçoğlu, peteklerin ayılar tarafından yenildiğini gözlemledi. Ardıçoğlu’nun, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından desteklenen bir proje çerçevesinde arıları aldığı öğrenildi.