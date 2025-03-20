Haberler

Develi’de Çıkan Yangını Ekipler Söndürdü

YANGININ NEDENİ ELEKTRİKLİ BATİYEDEN KAYNAKLANIYOR

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri sayesinde kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Şahmelik mahallesinde Memiş B.’ye ait evde, iddiaya göre elektrikli battaniyeden kaynaklanan bir yangın çıktı.

JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın haberinin alınmasının ardından, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekipler, yangını söndürmeyi başardığında, dumandan etkilenen F.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Milli Takım, Macaristan’ı 3-1 Mağlup Etti

A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 yenerek A Ligi'ne yükselme şansını artırdı. Ancak, Orkun Kökçü sarı kart cezası alırken, Kaan Ayhan sakatlandı.
Haberler

Erzincan Tercan’da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yerel halk tedirginlik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.