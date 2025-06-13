Develi’de Eğitimde Başarı ve Destek Projesi

GENÇLERİN BAŞARI HİKAYELERİNE İLHAM KAYNAĞI

Kayseri’nin Develi ilçesinde uygulanan “Akademik Başarı, Kariyer Planlama, Teknolojik ve Sosyal Gelişim Projesi,” bölgedeki gençlerin başarı hikayelerine ilham veriyor. Proje çerçevesinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olan 190 öğrenci, düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kayseri Develi’de bilimsel ve sportif alanlarda önemli başarılar elde edildi. 190 öğrenci, çeşitli yarışma ve müsabakalarda derece elde etti. Bu önemli proje Develi Kaymakamlığı’nın öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öksüt Madencilik’in desteğiyle hayata geçiriliyor. Ödül töreni, Aksu Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ HEDEFİ

Proje, yaklaşık 13 bin öğrenciyi kapsıyor ve sınavlara hazırlık süreçlerinde desteği artırmayı, akademik başarıyı yükseltmeyi ve özellikle dezavantajlı gelir grubundaki öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Destek kursları, ödüllü deneme sınavları, okul kitaplıkları, bilim laboratuvarları, spor ekipmanları ve ulaşım desteği ile öğrencilerin akademik ve fiziksel gelişimi destekleniyor. Motivasyon ödülleri ve ödül törenleri de başarılı öğrencilere yönelik düzenleniyor.

MODEL PROJE: EĞİTİMDE BİR ADIM ÖNDE OLMAK

Develi Kaymakamı Yusuf Turan, törende yaptığı konuşmada, “Bu proje sayesinde gençlerimizin başarılarına tanık olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ederim. Öksüt Madencilik’in katkılarıyla eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu çalışmanın Develi’nin geleceği için önemli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Develi’de uygulanan bu model proje örnek teşkil ediyor. Kırsal bölgelerde eğitim fırsatlarının artırılması, gençlerin meslek ve kariyer planlamasına yönlendirilmesi bakımından örnek gösteriliyor” dedi.

25 MİLYON TL DESTEKLE GELECEĞE YATIRIM

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, “Gençlerimiz için motivasyon kaynağı oluşturmayı hedefleyerek hayata geçirilen bu projeyle sağlanan geniş imkanlar, öğrencilerimizin daha donanımlı bir şekilde sınavlara hazırlanmasını ve başarı oranlarının artmasını beraberinde getirdi. Bugüne kadar geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Develi’de sunulan eğitim ve sportif destekler 25 milyon TL’yi aştı. Bu, sadece maddi karşılıkla ifade edilemez; yerelde eğitim fırsatlarının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması son derece önemli” diyor.

SPORDA VE BİLİMDE BAŞARI

Sportif alanda 11 okuldan 80 öğrenci çeşitli müsabakalarda başarı sağladı. Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi, U16 Kadın Milli Takımı’na seçilerek milli maçlara katılma hakkı kazandı. Ayrıca, Çaylıca Ortaokulu Voleybol Yıldız Erkekler İç Anadolu Bölge Şampiyonu oldu. Bilim alanında ise 7 okuldan 19 öğrenci, TÜBİTAK, TEKNOFEST Kıbrıs, Akıl ve Zeka Oyunları gibi yarışmalarda derece elde edip kupa ve ödüller kazandı. Ödül töreni, TEKNOFEST öğrencilerinin gösterisi, geleneksel halk oyunları ve müzik dinletisi ile sona erdi.