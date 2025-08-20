Develi’de Motosiklet Kazası, Genç Öldü

KAZA ANINI KAPSAYAN OLAY

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Abdullah Y. (19), girdiği ters yolda bir iş makinesi ile çarpıştı. Olay, öğle saatlerinde Develi ilçesi Feneseyukarı Mahallesi Hadibey Caddesi üzerinde gerçekleşti.

MOTOCYCLE SÜRÜCÜSÜNÜN KAÇIŞI

Abdullah Y., polisin ‘dur’ ihtarını dikkate almayarak kaçmaya başladı ve bu esnada ters yolda ilerlemeye yöneldi. Plakasız motosikletiyle bir süre hızla giden genç sürücü, bir iş makinesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve Abdullah Y., yola savruldu.

ACİL MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Abdullah Y.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. Abdullah Y.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.